Carlos Moedas já escolheu novo presidente da Carris

Carlos Moedas já escolheu a futura administração da Carris que deverá assumir a liderança da empresa já a partir do próximo mês de Janeiro.



Carris é a segunda empresa que mais queixas recebeu. Entre janeiro e junho, o número de reclamações cresceu para 2849 face ao período homólogo de 2018

A escolha para o novo homem forte da Carris recaiu sobre Rui Lopo, atualmente administrador na TML - Transportes Metropolitanos de Lisboa.

O Executivo de Carlos Moedas considera que esta é uma opção clara por um gestor com provas dadas no setor da mobilidade, à escala metropolitana e que melhor defende o futuro da empresa e os desafios que a Carris tem pela frente.

Rui Lopo teve nos últimos anos um papel decisivo de coordenação e responsabilidades sobre a Carris Metropolitana, sobre o passe Navegante e sobre múltiplas operações de transportes públicos rodoviários na região de Lisboa.

Antes de integrar a TML, exerceu durante oito anos o cargo de Administrador Executivo dos Transportes Coletivos do Barreiro. A sua experiência profissional inclui ainda três anos em direção de logística e onze anos como vereador, com responsabilidades nas áreas de planeamento, urbanismo e mobilidade na Câmara Municipal do Barreiro.

Carlos Moedas salienta que Rui Lopo representa uma aposta segura para um novo ciclo, com uma enorme capacidade de gestão técnica, com reconhecida credibilidade setorial e com grandes capacidades na gestão de projetos de grande dimensão.

Esta escolha será votada em reunião da Câmara Municipal de Lisboa no próximo dia 10 de dezembro.