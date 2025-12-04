O novo regime de retorno de estrangeiros ilegais, aprovado esta quarta-feira pelo Governo e que na sexta-feira vai ser colocado em consulta pública, vai passar a ser da competência exclusiva da PSP.

A orgânica da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF) da PSP, em funções desde agosto, ficou esta quarta-feira concluída com a posse dos quatros diretores, nomeadamente um responsável dedicado exclusivamente para a área de retorno.



Unidade de estrangeiros e fronteiras da PSP concluída hoje com quatro novos diretores Lusa

Numa cerimónia que decorreu na direção nacional da Polícia de Segurança Pública, em Lisboa, tomaram esta quarta-feira posse Hugo Palma para o cargo de diretor da Unidade Central de Estrangeiros e Migrações da UNEF, Carlos Ribeiro para diretor da Unidade Central de Segurança da Aviação Civil da UNEF.

António de Sousa Magalhães vai ocupar o cargo de diretor da Unidade Central de Gestão de Fronteiras da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras da PSP e Paulo Flor é o diretor da Unidade Central de Retorno e Readmissão.

A Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras da PSP é liderada pelo diretor nacional-adjunto João Ribeiro.

Com a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) há dois anos, algumas competências deste serviço de segurança, nomeadamente o controlo das fronteiras aéreas, passaram para a esfera da PSP, que desde 21 de agosto alargou as competências com a criação da UNEF.

Além da segurança aeroportuária e controlo fronteiriço, que inclui o Centro de Instalação Temporária (CIT) de estrangeiros do Porto (Unidade Habitacional de Santo António) e pelos espaços equiparados a CIT existentes nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro, a UNEF é também responsável pelas operações de afastamento, readmissão e retorno de pessoas em situação irregular, que tinham sido atribuídas à Agência para a Integração Migrações e Asilo (AIMA).

