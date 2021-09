Médicos atacam Governo por falhar no pagamento de trabalho extraordinário

A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) denunciou o "falhanço" do Governo em compensar o trabalho extraordinário dos médicos durante os meses mais duros da pandemia no início do ano e avisa que se a tutela não voltar à mesa de negociação ou não corrigir a situação, a alternativa é uma ação judicial ou uma greve. Jorge Roque da Cunha, o presidente do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), diz mesmo que os médicos foram escravizados durante 200 horas.

De acordo com um comunicado emitido pela federação, a valorização da remuneração do trabalho suplementar não foi atribuída, ou a ter acontecido, acabou por ser "incorretamente calculada", denuncia a FNAM. Segundo esta instituição, o Ministério da Saúde atribuiu este mês o montante em falta relativamente ao trabalho extraordinário realizado em fevereiro e março deste ano, mas esta solução não chegou a todos. "Há médicos da linha da frente que continuam sem receber as horas extraordinárias que realizaram, e permanece por corrigir o pagamento do trabalho suplementar realizado nos restantes meses", denuncia a FNAM.



O SIM vai ainda mais longe e diz que as primeiras 200 horas extras feitas pelos médicos nos primeiros meses do ano foram "horas escravas" já que terá sido assumido que não seriam pagas aos médicos. "O Governo só começa a contabilizar e a pagar a partir da 201ª hora", diz o presidente do SIM e militante do PSD em declarações à SÁBADO.