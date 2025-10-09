Autárquicas. Montenegro acredita que Lisboa vai dar maioria absoluta a Moedas

Sábado – Pense por si

Primeiro-ministro diz que não só a capital como também Portugal precisa deste “autarca de excelência”.

O presidente do PSD disse esta quinta-feira acreditar que os lisboetas vão dar uma maioria absoluta a Carlos Moedas no próximo domingo, dizendo que não só a capital como também Portugal precisa deste “autarca de excelência”.

Montenegro
Montenegro ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

“Eu não tenho dúvidas, os lisboetas serão os primeiros no próximo domingo a mostrar que este caminho é para continuar, que o Carlos Moedas vai continuar a ser presidente da Câmara, agora com uma maioria absoluta para poder cumprir todos os pontos do seu programa”, afirmou Luís Montenegro.

O líder social-democrata juntou-se hoje à campanha de Carlos Moedas, o candidato à Câmara de Lisboa apoiado por PSD/CDS-PP/IL, num comício no penúltimo dia de campanha eleitoral, que decorreu no Técnico Innovation Center.

“Lisboa não pode desperdiçar a oportunidade de inspirar Portugal, Lisboa precisa de ti, estes três partidos precisam de ti, Portugal precisa de ti na Câmara Municipal de Lisboa”, defendeu.

No comício, marcam presenças figuras do PSD como Manuela Ferreira Leite, Assunção Esteves, Leonor Beleza ou Carlos Carreiras, do CDS-PP como Assunção Cristas e Ribeiro e Castro, e da IL como Carlos Guimarães Pinto, bem como os ministros Fernando Alexandre e Graça Carvalho e a antiga ministra do Governo PS Elvira Fortunato.

Tópicos Ministro (governo) Governo Carlos Moedas Lisboa Luís Montenegro Partido Social Democrata Portugal CDS - Partido Popular Câmara Municipal de Lisboa
Investigação
Opinião Ver mais
Miriam Assor
Miriam Assor

Gentalha

Um bando de provocadores que nunca se preocuparam com as vítimas do 7 de Outubro, e não gostam de ser chamados de Hamas. Ai que não somos, ui isto e aquilo, não somos terroristas, não somos maus, somos bonzinhos. Venha a bondade.

