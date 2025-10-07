Sábado – Pense por si

Portugal

Autárquicas Lisboa: "Já fez as perguntas todas? Não tenho mais respostas"

Marco Alves
Marco Alves 07 de outubro de 2025

Com agenda escondida da imprensa, ora com poder de encaixe para perguntas difíceis, ora irritado, Moedas perdeu uma semana a esconder a sua mais-valia: o contacto com o povo na rua.

Estava Carlos Moedas a caminhar com Mariana Leitão (líder da Iniciativa Liberal, com quem concorre coligado em Lisboa), quando começaram ambos a gracejar com as peripécias do caso da flotilha para Gaza. Notou-se bem nesta arruada na Avenida da República que não têm química, conversa ou confiança um com o outro. Salvou-os a flotilha, que na antevéspera fora abordada e os seus tripulantes detidos.

