Como Carlos Moedas se apropriou da obra dos outros

Marco Alves
Marco Alves 23 de setembro de 2025 às 23:00

“Fizemos”, “construímos”, "tivemos a coragem de fazer". Moedas reivindicou para si a autoria de 112 obras que eram do antecessor, de juntas, de universidades e do Governo (são dezenas de obras, incluindo creches, USF, escolas, jardins, residências estudantis, ou casas), incluindo com deturpação de números. Afirmou ainda haver "mais 400 cantoneiros" a recolher lixo, mas mapa de pessoal da CML mostra que há menos 117

Há quatro anos que qualquer intervenção de Carlos Moedas – nas suas redes sociais e em entrevistas – é alvo da mesma contestação: reclama obra alheia como sendo sua, ou deturpa os números para sobrevalorizar o seu mandato.

