Carlos Lopes Pires será hoje empossado secretário de Estado da Defesa

O Presidente da República aceitou a proposta do primeiro-ministro de nomeação de Carlos Lopes Pires como novo secretário de Estado da Defesa, a quem dará posse na quinta-feira, divulgou hoje a Presidência da República.







TIAGO PETINGA/LUSA

Carlos Lopes Pires vai substituir neste cargo Marco Capitão Ferreira, que se demitiu do Governo em 7 de julho, dia em que foi constituído arguido no âmbito do processo "Tempestade Perfeita"."O Presidente da República aceitou a proposta do primeiro-ministro de nomeação de Carlos Alberto Raheb Lopes Pires como novo secretário de Estado da Defesa Nacional do XXIII Governo Constitucional. A posse está prevista para quinta-feira, pelas 19:00 no Palácio de Belém", lê-se na nota divulgada pela Presidência da República.Diplomata de carreira, Carlos Lopes Pires é licenciado em Relações Internacionais pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa e Mestre em Estudos Europeus pela London School of Economics.Segundo o 'site' do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa (SIED), Carlos Lopes Pires era, até agora, diretor deste serviço.De acordo com um currículo disponibilizado no 'site' da Assembleia da República, Carlos Lopes Pires foi adjunto no gabinete do primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, entre junho de 2011 e fevereiro de 2013 e desempenhou também funções de adjunto no gabinete do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros Luís Amado, entre setembro de 2010 e junho de 2011.Também desempenhou, entre 2013 e 2014, funções como chefe de gabinete do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Rui Machete.Serviu na DELNATO, a delegação portuguesa junto da NATO, e integrou as Embaixadas portuguesas em S. Tomé, no Cairo e em Paris.O novo secretário de Estado da Defesa nasceu em 10 de Setembro de 1973, em Beirute.