"Acontece cada vez que me sento numa reunião e todos aqui devem ter a mesma experiência que eu", explica Volkert Schmidt, director do Novo Banco para a área imobiliária. Ao apresentar projectos imobiliários – Schmidt não detalhou onde, mas falava-se na cidade de Lisboa –, os promotores afirmam sempre o mesmo: "Isto não é para portugueses".

Schmidt falava num dos painéis da Portugal Real Estate Summit, que reuniu dezenas de líderes do sector no Estoril. Para o gestor – que o fundo Lone Star, dono do Novo Banco, colocou na instituição – "não é possível" ter uma indústria de promoção baseada só em estrangeiros.

A afirmação cai num contexto de recuperação exuberante do mercado puxada em parte indeterminada por investimento estrangeiro, sobretudo no centro de Lisboa e do Porto. A globalização dos preços nestas zonas urbanas – na capital o metro quadrado oscila entre 4 mil e mais de 10 mil euros – significa que uma grande fatia de portugueses perde o acesso a este mercado.

Na plateia, um gestor do BCP respondeu à intervenção de Schmidt afirmando conhecer vários projectos em desenvolvimento e dirigidos a compradores portugueses. As casas estão "fora de Lisboa" e são para vender a "uma parte da classe média", a três mil euros por metro quadrado.

Em várias cidades satélite nas zonas metropolitanas de Lisboa e do Porto este gesto vê investidores à procura de terrenos para projectos residenciais. "Mas não no centro", afirmou. "Vai ser muito difícil viver aí".

Schmidt avisou que para viver dentro das principais cidades "a mentalidade dos compradores vai ter mudar", sugerindo que, tal como acontece noutras capitais, as áreas das casas vão ser cada vez mais pequenas para compensar os preços.



Na conferência houve um consenso: há espaço para o aparecimento de um grande promotor no imobiliário, como há espaço para a construção de mais casas, ou seja, o aumento da oferta. Dentro – mas sobretudo fora das cidades.