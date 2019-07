Há burlões que se estão a aproveitar da tendência das rendas altas em Lisboa para extorquir dinheiro. Primeiro, colocam múltiplos anúncios de arrendamento de apartamentos de que não são proprietários, localizados em zonas de muita procura e a preços inferiores aos praticados. Quando são contactados por potenciais inquilinos, assumem uma identidade falsa.

Os negócios do Airbnb mais rentáveis do País O estúdio que mais factura em Portugal no Airbnb tem vista sobre os telhados do Chiado, no coração de Lisboa. O Chiado Loft 1 Terrace Amazing Apartment, como é vendido na plataforma de alojamento local, arrecada cerca de 37 mil euros por ano.

Portugal é o 10.º país no mundo onde Airbnb tem mais impacto Os utilizadores da plataforma de alojamentos Airbnb geraram em 2018 mais de 2.000 milhões de euros de impacto económico direto em Portugal e um valor global de 86.000 milhões a nível mundial, revelou hoje a empresa.

Em contrapartida, a presumível burlona exige um adiantamento de 1.520 euros (correspondentes à primeira renda e caução). Só após a transferência bancária é agendada a visita e a entrega da chave... Quando? Nunca. Outra ameaça latente é o phishing, em que o potencial vigarista "pesca" dados da vítima, inclusive bancários, pelo chamariz da renda barata.Nos vários emails a que ateve acesso, a burlona dizia estar prestes a ser a avó e a reformar-se de uma farmacêutica em Milão. Prometia estabilidade ao inquilino, sem risco de despejo. A casa seria originalmente para a filha Rosália, de 26 anos, que entretanto voltou à cidade de origem.Quanto ao aluguer barato por período mínimo de três meses, a história revelava-se pouco plausível mas com factos reais que a credibilizam. Introduz o nome de uma imobiliária e sugere fazer todo o negócio através do Airbnb, por uma questão de "confiança". "Entrei em contacto com a Century21, mas anunciaram o apartamento para alugar por 1.200 euros. Achei que era muito e decidi publicá-lo a um preço mais baixo. (…) Após o registo do seu pedido, o Airbnb entrará em contacto via email com a factura de pagamento. Depois de concluir a transacção, o agente Airbnb ligará para si e agendará a visita." Um procedimento totalmente desaconselhável pelo portal com mais de 260 milhões de visitas, alerta àfonte oficial da empresa: "A coisa mais importante a reter é que os clientes permaneçam na plataforma Airbnb.com e transfiram o dinheiro apenas através dela."No entanto, o anúncio do apartamento esteve mesmo colocado no Airbnb - e foi entretanto retirado.De facto, a casa existe naquela morada. Foi anunciada pela Century 21 pelo triplo do preço (2.300 euros/mês) e já não está disponível. "O nosso anúncio foi retirado em Janeiro deste ano", esclarece ào administrador Ricardo Sousa. Nunca a imobiliária e um imóvel do portfólio tinham sido pirateados (pelo menos que os próprios tivessem conhecimento). O nome Francesca não consta da base de dados, ainda que o proprietário real seja estrangeiro. Mas há coincidências entre os dois anúncios: as imagens do quarto de casal, do beliche, da garagem e do WC são iguais; outras não batem certo: "Do exterior [jardim] não encontro nada, nem do closet, nem da sala com parede vermelha porque a real é toda branca. O certificado energético era C e não B."A tentativa de golpe foi lançada em Março nos classificados online do Grupo OLX. "Foi exportado do Imovirtual para o OLX (os nossos pacotes têm essa funcionalidade) e publicado a 14/3/18 às 17h49. Foi rapidamente detectado e eliminado no mesmo dia às 18h56 em ambos os sites", explica ào administrador geral, Giancarlo Bonsel. Embora não houvesse denúncias dos utilizadores, disparava o vermelho para a equipa de controlo dos directórios. "Contamos com mecanismos de revisão de anúncios através de algoritmos que estão constantemente a ser melhorados", prossegue.Vários anúncios do género têm sido retirados de outros portais, como o Idealista. "Os negócios da China não existem, e se um negócio parece ser bom demais para ser verdade o mais provável é que não seja", argumenta àCésar Oteiza, director-geral do Idealista. As novas burlas envolvem apartamentos bem decorados, em zonas bastante atractivas (como os centros das grandes cidades) e a preços competitivos, enumera o responsável que deixa mais um aviso: "Quem está por trás destas tentativas de fraude não são grupos de jovens com um computador, mas sim autênticas máfias internacionais que dispõem de tecnologia cada vez mais avançada."Joana, 32 anos, farmacêutica em Leiria, já não pôde recuar depois das sucessivas conversas pelo Whatsapp e emails trocados com um tal de Marc Tobias, da Alemanha. Perdeu 1.373 euros com o engodo (novamente de um T2) que a fez sonhar durante 10 dias com a nova vida em Lisboa. "Detesto redes sociais, não vejo televisão. Se calhar por isso é que caí", admite a visada à. Terá sido mais uma questão de horas; por azar descobriu o anúncio no escasso tempo em que esteve visível no Imovirtual. "Foi publicado a 11 de Março às 0h08 e removido na manhã seguinte às 10h37, pela equipa de revisão de anúncios. Recebemos uma denúncia por mensagem de um utilizador às 3h (dessa madrugada) que viu o mesmo anúncio noutros portais e reportou-nos que se tratava de uma fraude, o que permitiu acelerar a nossa resposta e apagar o anúncio em questão", explica a empresa à, também questionada pela vítima através do Portal da Queixa.As letras a bold da casa na Amadora ("Apartamento com 2 quartos!!") surgiam-lhe no ecrã do telemóvel como a terra prometida. Não sendo numa zona premium, o apartamento da Rua de Macau mostrava-se apelativo pelas fotos de uma sala requintada com uma chaise longue e tapeçarias nas paredes, em tons de dourado baço. O preço era igualmente de sonho: 450 euros mensais, dos quais pagaria metade porque partilharia casa com a prima.Joana apressou-se a enviar uma mensagem, pedindo mais informações. "Por email, mandaram-me um contacto telefónico com o qual estabeleci comunicação escrita desde 12 de Março até dia 22 de Março, dia em que descobri a burla." Acabara de sair da entrevista de emprego perto da Amadora, quando decidiu passar pela nova morada - que entretanto havia sinalizado através de uma transferência de 1.373 euros para uma conta de Itália, a 13 de Março. Não tardou a cruzar-se com uma moradora do prédio que desmontou a cilada. Ali não havia andares para alugar. "Aí agarrei no telefone." Tentou pedir explicações a Marc Tobias, que nunca mais ficou contactável.A farmacêutica alega ainda que caiu mais facilmente na cilada pelo facto de terem forjado o logotipo do Airbnb, além de taxas e facturas fictícias. "Eles nunca estiveram na plataforma. Em investigação interna denoto que os emails enviados são phishing e já contactei o Airbnb no sentido de os informar do ataque informático." Apresentou queixa na polícia, denunciou o caso ao Banco de Portugal, ao banco italiano onde estava domiciliada a conta do burlão e à CMVM.Ainda tem uma remota esperança de reaver o dinheiro até as autoridades encerrarem o caso, como aconteceu a Cristina Rosa que em Fevereiro passado relatou à TSF como tudo aconteceu: pagou caução e dois rendas para uma casa-fantasma em Alcântara e foi salva pela Interpol. Mas ao contrário de Cristina, Joana desistiu de procurar casa em Lisboa, até porque a nova proposta de emprego não correspondeu às condições expectáveis para mudar de cidade. Até à hora de fecho desta edição, atentou insistentemente ter uma posição da Direcção Nacional da Polícia Judiciária sobre o assunto, mas não obteve resposta.Faltava à vítima saber de onde tinham vindo as imagens do andar-modelo na Amadora, que tanto a cativaram em Março. Numa rápida pesquisa no Google é possível descobrir a versão original da sala em tons dourados. "Os utilizadores devem gravar a foto do apartamento para o computador, depois fazer o upload dela no motor de pesquisa do Google. Dá-lhes os resultados onde a foto está disponível", explica ào fundador do Portal da Queixa, Pedro Lourenço. E assim se chega, em segundos, à fonte de inspiração do anúncio fraudulento: o site de arrendamento de curta duração homeclub.com. "As fotos eram essas mesmo!", confirma a visada, por email, esta terça-feira (21) de manhã. O apartamento de luxo a 110 euros por noite tem 79 m2, dois quartos e fica às portas da ópera de Madrid, a cerca de 630 quilómetros dos subúrbios de Lisboa.