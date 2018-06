Para contestar o Governo sobre a recuperação do tempo de serviço prestado durante o período de congelamento de carreiras os sindicatos de professores querem ajuda de outras profissões. Segundo noticia o Público esta quarta-feira, os professores já estão em contacto com outras estruturas sindicais da função pública que têm um problema semelhante.

Em causa estão profissões das áreas da educação, justiça, saúde, defesa e segurança, onde as progressões dependem sobretudo do tempo de serviço.

Os resultados destes contactos não são ainda conhecidos mas poderá haver alguma novidade ainda esta semana, segundo vários dirigentes sindicais.

Um dos sindicatos que mostrou disponibilidade para aderir a uma frente reivindicativa comum foi o Sindicato dos Funcionários Judiciais. Fernando Jorge, o presidente, fala numa "plataforma de espoliados dos anos de carreira congelados", coordenada pelo presidente da Federação Nacional de Professores (Fenprof), Mário Nogueira.

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia esteve numa reunião entre sindicatos, no final da passada semana, mas não decidiu se participará em mais. "Falou-se na possibilidade de tomarmos posições conjuntas, o que não é o mesmo que uma plataforma", afirmou o presidente Paulo Rodrigues.

Os líderes da Fenprof e da Federação Nacional da Educação (FNE) referem que ainda se está na fase dos "contactos exploratórios" e de "conversas de raspão", não existindo ainda "datas ou acções definidas". Contudo, Mário Nogueira afirma que "talvez esta semana possa haver alguma coisa".

Quem tem razão, os professores ou o Governo?

A não devolução do tempo de serviço congelado, confirmada na segunda-feira pelo ministro da Educação Tiago Brandão Rodrigues, gera opiniões divergentes entre juristas e constitucionalistas.

Pedro Bacelar de Vasconcelos, constitucionalista e actual deputado do PS, disse ao Diário de Notícias que o facto de o governo estar já a reposicionar na carreira outros sectores da Administração Pública que também sofreram o "congelamento" não implica que exista uma inconstitucionalidade.

"Estamos a falar de políticas que têm também uma componente contratual, de negociação das carreiras e diferenças específicas quanto ao estatuto", considerou, afirmando ser "altamente improvável" a existência de uma inconstitucionalidade. Contudo, não a exclui "por completo".

Já Jorge Bacelar Gouveia, constitucionalista mais próximo do PSD, considera "claro que há uma desigualdade de tratamento" face a outros trabalhadores. "Viola o princípio da igualdade e também viola o princípio da confiança", afirmou.

Especialistas em Direito do Trabalho, contactados pelo jornal, não quiseram pronunciar-se sobre as hipóteses de sucesso de um eventual recurso aos tribunais por parte dos professores.

Na tarde desta quarta-feira as duas federações sindicais de professores e os oito sindicatos independentes de docentes que as têm acompanhado voltam a reunir-se. A reunião irá servir para decidirem se as greves às reuniões de avaliação, que terão início a 18 de Junho, se alargarão à vigilância dos exames nacionais, ao lançamento das pautas de avaliação e ainda se o início do próximo ano lectivo será marcado por nova paralisação.