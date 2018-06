A Segurança Social está a leiloar um apartamento T2 para arrendar em Lisboa por €1.150 mensais (valor-base, que pode subir). A casa fica na freguesia de Belém e, de acordo com o anúncio publicado no site do Património Imobiliário da Segurança Social , ainda não suscitou ofertas. O prazo de licitação termina a 20 de Junho.O apartamento tem 100 metros quadrados e localiza-se na Rua Damião de Góis, na freguesia de Belém (antiga Santa Maria de Belém). O valor pedido, €1.150, vai de encontro aos últimos dados sobre as rendas de habitação revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), referentes a 2017: na zona de Belém, o metro quadrado em casas para arrendar vale €10. Multiplicado pela área bruta do apartamento, 100 m², chega-se aos mil euros de renda mensal."O imóvel está localizado em zona nobre da cidade de Lisboa, próximo do Bairro do Restelo e do centro de Algés", lê-se na descrição da casa: "Beneficia de uma boa localização, com todo o tipo de comércio, serviços, transportes públicos (terminal rodoviário e estação de comboios de Algés) e bons acessos (Avenida Marginal e CRIL)."contactou a linha de informações sobre este imóvel, mas não conseguiu resposta.O T2 foi remodelado e fica no segundo andar de um prédio sem elevador. É "constituído por hall, sala, 2 quartos, cozinha, casa de banho, marquise e 2 despensas", acrescenta o anúncio.