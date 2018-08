As burlas somam e seguem em Lisboa: há anunciantes online que pedem dinheiro primeiro e entregam a chave depois... Quando? Nunca. Com a época alta, o risco é potencialmente maior

Emma, 26 anos, chegou recentemente a Lisboa mas já aprendeu a lição de que os bons negócios no arrendamento não existem. A estilista natural de Marselha (Sul de França) suspeitou da fraude: pediam-lhe uma renda simbólica para os valores praticados na zona da Alameda (uma das mais inflacionadas da cidade). Um T2 de mobiliário moderno, com uma sala ampla, custar-lhe-ia apenas €450 mensais. "Achei estranho...", conta à SÁBADO. Um tal de "Marc", anunciante online de 25 anos, a estudar em Berlim, prosseguia com o conto do vigário por email. Para fecharem negócio, Emma teria de avançar com uma transferência bancária de €1.350: o sinal de alarme que a fez recuar.



As novas burlas online neste sector do imobiliário continuam a crescer. Os burlões, sob falsas identidades, pedem dinheiro antes e só entregam a chave depois. Quando? Nunca, porque subitamente (após receberem o sinal) ficam incontactáveis... De acordo com o Portal da Queixa, em dados avançados à SÁBADO, as reclamações em 2018 subiram 21% em relação ao ano anterior. E com o Verão o risco é potencialmente maior: há mais multidões de turistas e eventuais inquilinos incautos.



"Francesca", outra presumível burlona a viver em Milão, tentou iludir na Casa Sapo com um apartamento de luxo, com renda de €760 na freguesia de Santo António. O anúncio foi removido há poucos dias por suspeitas de fraude. A lengalenga que contava em mails a que a SÁBADO teve acesso era idêntica à de uma suposta italiana com casa para arrendar no Saldanha, revelada pelo site da SÁBADO a 6 de Junho passado. Há quem perca mais de mil euros e fique com as férias estragadas por causa destes embustes.





