Pessoas que pagavam rendas de 200 e 300 euros "estão a ser confrontadas com valores de 600 e 700 euros", denuncia Romão Lavadinho, presidente da Associação dos Inquilinos Lisbonenses, esta terça-feira. O representante da associação diz que há rendas que estão a triplicar de preço.O presidente da associação responsabiliza o boom imobiliário dos grandes centros urbanos e a pressão turística pelo aumento exponencial das rendas em alguns centros urbanos, disse em entrevista ao Diário de Notícias.Lavadinho deixa um aviso de que a tendência é esta situação ainda piorar nos próximos dois anos, até que termine o período de transição do Novo Regime de Arrendamento Urbano (NRAU). Segundo o representante, o travão à subida das rendas vigorou por cinco anos (entre 2012 e 2017) e depois foi estendido por mais três anos, estando em vigor até 2020."Terminado o período transitório, o valor da renda a apurar será igual a 1/15 avos do valor patrimonial do imóvel. Uma renda que hoje está em 120 euros pode passar para 500 ou 600 euros à vontade", sublinha Sérgio Lavadinho, acrescentando que haverá pouco mais de 100 mil contratos em causa por todo o país. Os inquilinos em risco serão essencialmente "pessoas de idade avançada".O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, diz-se atento ao fenómeno, à medida que em cada vez mais freguesias do centro histórico da capital vão sendo conhecidos novos casos de despejos.A autarquia lisboeta já anunciou que irá vai criar um mecanismo de apoio à habitação, que deverá estar operacional no início de Maio. Por outro lado, irá também trabalhar com a Segurança Social para conseguir disponibilizar casas na capital a preços acessíveis, entre 400 e 600 euros.Fernando Medina diz que esta "é uma iniciativa muito importante" e "um sinal muito claro também da Segurança Social de querer participar neste projecto".