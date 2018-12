Organizadores e manifestantes trocam ideias para "bloquear todas as vias", empatar nas portagens e lançar o caos no aeroporto e ruas, tapando e grafitando sinalização.

Ninguém sabe o que esperar verdadeiramente do protesto dos coletes amarelos desta sexta-feira em Portugal. Contudo, organizadores e manifestantes trocam ideias nos grupos de Whatsapp, onde a SÁBADO esteve presente, para "bloquear todas as vias", empatar nas portagens e lançar o caos no aeroporto e ruas, tapando e grafitando sinalização e usando drones.



Em Lisboa, por exemplo, os manifestantes querem concertar-se na Leroy Merlin de Loures às 6h00 e sair em direcção às portagens de Lisboa. Em marcha lenta, querem bloquear todas as vias. Como? Levando carros que possam ficar avariados, para que sejam rebocados; pondo camiões atravessados nas estradas, rodeando o veículo pesado com carros ligeiros à frente e atrás para dificultar a chegada dos reboques.



Os manifestantes reconhecem o timing do protesto: é a última sexta-feira antes das férias de Natal, dia em que muitas pessoas saem de Lisboa. Além de bloquear acessos, os coletes amarelos querem atrasar e empatar a entrada nas portagens, como na A8, levando "só moedas pretas" na altura do pagamento - e deixando-as "cair no chão" para terem de "sair do carro" e apanharem. Outra ideia é, depois de pagarem nas portagens, pôr cola nas ranhuras de pagamento das máquinas das portagens: "para dificultar o trabalho e obrigar a que a Brisa tenham de ir resolver a situação."



Nas ruas, os manifestantes planearam tapar os semáforos com sacos do lixo e grafitar a sinalização. Como também já foi noticiado, há quem queira lançar drones perto do aeroporto de Lisboa e Porto, cancelando partidas e chegadas. O Movimento Coletes Amarelos Portugal (MCAP) pediu, através de um grupo de WhatsApp, que sejam postos a circular drones perto do aeroporto de Lisboa, para interromper o tráfego aéreo. A ideia é fazer algo semelhante ao que aconteceu esta quarta-feira no aeroporto de Gatwick, em Londres.





Contactada pela SÁBADO , a PSP disse não estar ainda ao corrente destes pedidos.



Mas os aeroportos já tomaram medidas de prevenção. Foram criadas para esta sexta-feira zonas de exclusão aérea nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro como maneira de prevenção ao uso de drones durante o protesto dos coletes amarelos: qualquer drone que circule num raio de seis quilómetros incorre numa infracção. As referidas zonas estarão em vigor entre as 6 horas e as 18 horas do dia 21 de dezembro de 2018.

"Já estão os drones a circular em Inglaterra, no aeroporto. Quero ver o mesmo a acontecer aqui em Portugal . Quero ver os drones no ar aqui no aeroporto para a gente parar isto tudo", afirmou um membro do grupo de um grupo de WhatsApp onde se prepara a manifestação desta sexta-feira. "Bora pessoa, vamos pôr os drones no ar", pede um dos elementos com grande entusiasmo.

Em França foi uma "verdadeira insurreição", como descreveu o jornalista John Lichfield do The Guardian. Centenas de milhares de pessoas construíram barricadas, bloquearam estradas, vandalizaram o Arco do Triunfo. A polícia recorreu a gás lacrimogéneo e canhões de água para dispersar os manifestantes. Entre confrontos e acidentes, deis pessoas morreram e mais de mil pessoas ficaram feridas.Em Portugal, tal como começou este texto, ninguém sabe o que esperar verdadeiramente do protesto dos coletes amarelos. A PSP espera que os protestos desta sexta-feira decorram de forma pacífica, mas deixa conselhos quer para os manifestantes como para os restantes cidadãos, tal como a SÁBADO noticiou. O MCAP define-se como "pacífico, apartidário, sem fins lucrativos, de união e apoio a todos os grupos e indivíduos" que estejam "insatisfeitos com os variados problemas de actualidade" do País, de acordo com um comunicado do grupo.O grupo exige uma redução de taxas e impostos (IVA e o IRC), o "fim do imposto sobre produtos petrolíferos" (ISP) e "a redução para metade do IVA sobre combustíveis e gás natural". O MCAP pretende ainda a "redução das taxas sobre a electricidade, com incidência sobre as taxas de audiovisual e de emissão de dióxido de carbono".Além disso, defendem o aumento do salário mínimo nacional para os 700 euros, sendo que a solução apresentada para sustentar esse valor é um "corte nas pensões acima de 2 mil euros."