Foram criadas zonas de exclusão aérea nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro. Qualquer drone que circule num raio de seis quilómetros incorre numa infracção.

Foram criadas para esta sexta-feira zonas de exclusão aérea nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro como maneira de prevenção ao uso de drones durante o protesto dos coletes amarelos.



De acordo com um comunicado da Autoridade Aeronáutica Nacional (AAN), qualquer drone que circule num raio de seis quilómetros incorre numa infracção. "Nos termos da lei, por razões de segurança, foram criadas zonas de exclusão aérea nos Aeroportos de Lisboa (Humberto Delgado), do Porto (Francisco Sá Carneiro) e de Faro", lê-se num um comunicado divulgado esta quinta-feira pela AAN.



As referidas zonas estarão em vigor entre as 6 horas e as 18 horas do dia 21 de dezembro de 2018. Esta medida visa prevenir perturbações no tráfego aéreo dos três principais aeroportos do país ao longo desta sexta-feira, refere o tenente-coronel Manuel Costa, porta-voz da Força Aérea.