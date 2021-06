Autarquias já tinham investido mais de um milhão de euros em festas e romarias

Proibição de festas populares durante os próximos meses já está a obrigar municípios a rever os contratos feitos com os artistas. A junta de freguesia de Benfica, em Lisboa, vai adiar os quatro concertos para 2022, mas Oeiras, por exemplo, vai avançar com as festas da cidade num formato diferente.