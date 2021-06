Santos Populares: “Quem paga a fatura são os mais pequeninos”

As festas de Lisboa estão oficialmente canceladas e, pelo segundo ano, as ruas da capital não serão palco dos festejos do Santo António. Mas a decisão anunciada esta terça-feira não foi uma surpresa para os organizadores dos arraiais, que há muito deixaram de ter esperança em relação à realização desta festa. Primeiro, porque no ano passado também não houve festejos, tendo até o município de Lisboa proibido a colocação de quaisquer objetos alusivos ao Santo António e, em segundo lugar, os preparativos começam cerca de dois meses antes do mês de junho.

À SÁBADO, Mário Cruz, presidente da Sociedade Boa União, que organiza um dos arraiais de Alfama, admitiu que a decisão da Câmara Municipal de Lisboa só veio confirmar aquilo que há muito se comentava pelo bairro. "Não é uma surpresa, se houvesse alguma perspetiva, já tinham dito alguma coisa, estamos no início do mês de junho, era preciso pedir licenciamentos, fazer a gestão da comida, da bebida, e isso não se faz de um dia para o outro."

À medida que a esperança se desvanece, vai surgindo um sentimento de revolta. Pelo prejuízo que o comércio e restauração voltam a ter este ano e pelos festejos ligados ao mundo do futebol, que juntaram milhares de pessoas. O prejuízo é "gigante", explica Mário Cruz, e os Santos Populares eram o "balão de oxigénio" destas organizações, que vivem essencialmente do dinheiro faturado durante o mês de junho. "Ainda estivemos a tentar aguentar, na esperança de haver alguma coisa, mas há uns tempos percebemos que não era possível", disse o presidente da Sociedade Boa União, que foi obrigado a encerrar esta semana a Tasca de São Miguel, o negócio que tinha há anos, mas que não conseguiu aguentar os longos meses sem clientes.