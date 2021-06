Os conselhos dos especialistas para festejar os Santos Populares em segurança

Apesar de proibidas as festas e romarias para festejar os Santos Populares, de Norte a Sul, o país não está sujeito às mesmas regras de confinamento que estavam implementadas no ano passado. Os ajuntamentos em zonas de bares têm sido cada vez mais comuns e, juntando calor a um mês típico de bailes e sardinhadas, é provável que a vontade de celebrar junte muitos portugueses, seja nas ruas ou em casa. Com mais liberdade, mas ainda com muitas restrições, dois especialistas deixam alguns conselhos para festejar a época dos Santos em segurança.

O médico de Saúde Pública Mário Durval alerta, em primeiro lugar, para a necessidade de seguir as regras básicas que já fazem, ou deveriam fazer, parte da rotina de todos os portugueses: a utilização de máscara, o distanciamento físico e a higienização das mãos.

Este ano há também outro aspeto diferente, que é a vacinação. "Se for um convívio familiar, em que as pessoas já estão todas vacinadas, então o risco é menor", sublinha Mário Durval à SÁBADO.