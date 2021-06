Covid-19: Todas as novas medidas de desconfinamento

O primeiro-ministro António Costa anunciou esta quarta-feira as novas regras do desconfinamento, na sequência do Conselho de Ministros. Haverá duas novas fases (uma a partir de 14 de junho e outra a partir de 28 do mesmo mês) e uma nova interpretação da matriz de risco, dependendo da densidade populacional.



O Governo decretou que a partir de 14 de junho o teletrabalho deixa de ser obrigatório, passando apenas a ser "recomendado sempre que as atividades o permitam".



Os restaurantes, cafés e pastelarias passam a poder receber clientes até à meia-noite e passam a ter a 1h00 como horário de encerramento. Mantém o máximo de 6 pessoas no interior ou 10 pessoas em esplanadas.