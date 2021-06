Covid-19: 388 novos casos, duas mortes e 277 recuperados

Nos hospitais continuam internadas 291 pessoas, mais 26 do que no dia anterior, e nas unidades de cuidados intensivos estão 59 doentes - mais sete nas últimas 24 horas. Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com o número mais elevado de novos casos.

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista 388 novos casos de infeção por covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas e dois óbitos.







Portugal Covid-19 Reuters

O índice de transmissibilidade, ou R(t), é de 1,07 a nível nacional e a incidência do vírus é de 72,2 casos por cem mil habitantes em todo o território português e de 70,6 casos por cem mil habitantes em Portugal continental.



Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.036 pessoas vítimas de covid-19 e foram detetadas 853.034 infeções.Tendo em conta os dados divulgados no dia anterior, há a registar 277 recuperados (são agora 812.174).À semelhança dos últimos dias, Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região que regista um maior número de infeções - nas últimas 24 horas foram identificados 206 novos casos. Segue-se a região Norte com 93 casos, Alentejo com 13, Centro com 18, Algarve com 32, Açores com 26 e a Madeira não registou novos casos.

No total, Portugal regista 23.824 casos ativos atualmente, mais 109 do que no último boletim epidemiológico da DGS.