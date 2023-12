Ativistas do Climáximo bloqueiam entrada de acesso em Lisboa

Oito ativistas do coletivo Climáximo cortaram esta quinta-feira de manhã um dos acessos rodoviários à cidade de Lisboa, junto às Amoreiras, tendo sido retirados pela polícia e transeuntes.





A carregar o vídeo ... Ativistas da Climáximo bloqueiam acesso ao túnel do Marquês em Lisboa

A ação começou por volta das 9h, com um grupo de ativistas a bloquear as quatro vias da Avenida Eng. Duarte Pacheco no sentido que permite a entrada na capital. Os jovens sentaram-se no asfalto em protesto pelas políticas governativas e ação das empresas que ignoram os impactos ambientais.Enquanto isso, outros dois elementos estiveram pendurados por cordas no viaduto ali existente, segurando uma faixa onde se lia: "O Governo e empresas declararam guerra à sociedade e ao Planeta".O bloqueio das vias durou cerca de 20 minutos, até aparecerem três agentes da PSP que retiraram os ativistas da estrada constatou a agência Lusa no local. Por volta das 09h30, a atuação da polícia passou a contar com um reforço de sete elementos das equipas de intervenção rápida.Antes da chegada da PSP, alguns automobilistas e motociclistas revoltaram-se com o protesto, tendo agarrado e arrastado alguns jovens até ao passeio.O grupo de ativistas tem desenvolvido inúmeras ações nos últimos meses, tendo por várias vezes interrompido a circulação de trânsito em várias zonas da capital, como a Rua da Escola Politécnica ou a segunda circular. "Estão a destruir tudo o que tu amas" foi o alerta exposto numa faixa pelos jovens em frente ao Museu de História Natural e da Ciência.Poucos dias antes, um outro grupo colou-se a um avião que ia fazer a ligação Lisboa-Porto, no aeroporto da Portela, em protesto contra os voos de curto alcance e pela defesa do investimento na ferrovia. Entre as ações mais mediáticas esteve o ataque com tinta verde ao ministro do Ambiente ou ao ministro das Finanças