O movimento tem um programa com muitas propostas. Mas como expropriar CEOs e desinvestir em polícias? Perguntámos à porta-voz indicada pelos ativistas, que, quase sempre, ficou de ir ver.

As ideias do Climáximo traduzidas (ou não)

O Climáximo defende no seu programa 32 horas de trabalho semanal, reduzir o financiamento das forças de segurança e as prisões, e expropriar CEOs de empresas energéticas, entre outras propostas. Como? Contactámos nove ativistas, apenas dois atenderam o telefone, mas ambos remeteram os esclarecimentos do grupo para Leonor Canadas. A chamada durou uma hora, mas muitas questões continuaram por responder. A ativista sugeriu enviar depois respostas mais concretas por escrito, que enviou.