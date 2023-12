Ativistas hasteiam bandeira da Palestina e pintam fachada da Câmara Municipal de Lisboa

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Os ativistas do Coletivo pela Libertação da Palestina, Climáximo e a Greve Estudantil de Lisboa hastearam, esta sexta-feira, a bandeira da Palestina na Câmara Municipal de Lisboa, prenderam uma faixa com a frase "Palestina Livre" e ainda pintaram a fachada do edifício, segundo comunicado a que o CM teve acesso.







Ativistas pintam a fachada da Câmara Municipal de Lisboa



O sucedido deve-se, segundo os ativistas, como denúncia do "apoio incondicional de Carlos Moedas a um projeto colonial que, há mais de 75 anos, tem por base a limpeza étnica do povo palestiniano".

"As posições e ações do presidente da CML tornam-no e à autarquia cúmplices do genocídio que, há mais de dois meses, o regime israelita leva a cabo na Palestina", refere o comunicado.



"Não podemos consentir com instituições que celebram um regime de apartheid, apoiando este genocídio. Não estando sequer o mínimo garantido — o corte diplomático e de todas as relações económicas e políticas entre a CML e o regime sionista", acrescentam os ativistas.