Ministro das Finanças atingido com tinta verde

"Ao menos tenho um apoiante à subida do IUC", reagiu Fernando Medina. A ativista gritou: “Sem futuro, não há paz”.

O ministro das Finanças, Fernando Medina, foi atingido esta sexta-feira com tinta verde durante uma aula aberta na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. A ativista do movimento Ocupa que atirou a tinta foi levada para fora da sala.





"Ao menos tenho um apoiante à subida do Imposto Único de Circulação (IUC)", reagiu, com humor, Medina, continuando depois a aula.O mês passado tinha sido o ministro do Ambiente a ser atacado por ativistas da Climáxico.