A Associação ZERO vai avançar com uma ação nos tribunais nacionais contra o Governo devido à expansão do aeroporto Humberto Delgado e da construção da base aérea do Montijo. A associação de defesa do ambiente já fez uma queixa junto da Comissão Europeia, mas agora vai avançar para a justiça nacional, de forma a conseguir travar, mesmo que temporariamente, o projeto.

Carla Graça, da associação ZERO, refere que o objetivo principal da associação é conseguir que o Governo aceite que seja feita uma Avaliação Ambiental Estratégica para o projeto aeroportuário. A associação considera que a decisão governamental foi feita de uma forma demasiado apressada e sem ter ainda todos os dados necessários. "Consideramos que o acordo que será assinado esta terça-feira, 8 de janeiro, é uma precipitação por parte do Governo", refere Carla Graça em entrevista à SÁBADO.

A vice-presidente da associação considera ainda que todo o processo do aeroporto carece de transparência por parte do Governo. "Não sabemos nada sobre as discussões de bastidores, o que se passou antes, quem os intervenientes... É preciso mais transparência em todo o processo."



"Todo o procedimento em torno da decisão sobre o futuro da operação aeroportuária continua a ser assim muito pouco transparente, procurando garantir decisões opacas tomadas em gabinetes fechados, e sem integrar o conhecimento necessário para escolher a melhor opção possível para o desenvolvimento do país", referia já uma nota tornada pública esta segunda-feira pela direção da associação ambientalista.

Segundo a vice-presidente da ZERO, o Governo está a pressionar a APA - Agência Portuguesa do Ambiente, ao avançar com o projeto sem esperar pelo parecer final da agência. Carla Graça acredita que, depois das declarações do ministro das Infraestruturas, o Governo acredita que o estudo será favorável ao projeto, razão pela qual vão avançar. "E mesmo que se verifique que esse estudo seja favorável, não sabem quais as considerações e alterações que o mesmo prevê. O Governo desconhece ainda qual a declaração de impacto que só será conhecida depois da consulta pública do inquérito da APA. Só depois desse processo surge a declaração de impacto que deve ser seguida no projeto."

Mas a ZERO quer mais do que este estudo. Pretende mesmo que seja feita uma Avaliação Ambiental Estratégica do projeto, até porque, como refere Carla Graça, o Governo está apenas a basear-se no estudo de impacte feito para a construção do novo aeroporto do Montijo, não estando a contar com o impacto que poderá ter o alargamento do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. "As duas ações – alargamento e construção - estão ligadas. Mas o Governo quer fazer com que a decisão dependa apenas do impacto do aeroporto do Montijo e não pode ser", refere a vice-presidente da associação.

"A Comissão Europeia indica que todas as obras de modificação e expansão que tenham como objetivo aumentar de forma significativa o tráfego aéreo devem ser alvo de um estudo estratégico. E o Governo não quer cumprir essa obrigatoriedade", afirma Carla Graça, lembrando que para o espaço aeroportuário lisboeta está prevista a aquisição de novos equipamentos, alargamento da zona de check-in e ainda uma nova gare. "Eles querem quase duplicar o número de passageiros no aeroporto para os 40 milhões. É obrigatório este estudo estratégico."

Possíveis consequências do aeroporto

A vice-presidente da ZERO lembra que a construção do aeroporto terá, certamente, impacto ao nível do ruído – principalmente noturno -, na qualidade no ar e também na vida dos cidadãos de zonas circundantes. "E com a expansão do aeroporto Humberto Delgado e a criação do aeroporto do Montijo, esses efeitos negativos são a duplicar", refere.



Plataforma cívica promove protesto contra aeroporto no Montijo

A Plataforma Cívica Aeroporto BA6 Não, que luta contra o futuro aeroporto do Montijo, vai manifestar-se na terça-feira junto à base aérea e tentar entregar ao primeiro-ministro um memorando que já entregou no parlamento e na Presidência da República.