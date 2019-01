Vídeo polícias a insulta e manietar jovem que foi depois atirado ao chão levou IGAI a abrir um processo, bem como a própria PSP.

A Inspecção-Geral da Administração Interna (IGAI) decidiu abrir um processo administrativo a propósito da detenção de um jovem afro-descendente por três agentes da PSP, à porta de uma escola do Cacém.



O inquérito foi aberto depois de um vídeo ter circulado nas redes sociais em que se mostrava dois agentes a manietar o jovem que declarava não ter feito nada. O comandante do Comando Metropolitano de Lisboa ordenou a abertura de um processo de averiguação interna para apurar as razões "da reação dos agentes" e do "aparente uso excessivo da força", apurou o jornal Público junto a fonte da PSP.



No vídeo, o agente pede a identidade do jovem, depois de o acusar de ter um "problema psicológico".



O jovem questiona o porquê de ser o único que está a ser revistado, perguntando depois a uma pessoa presente se estava a ligar à sua mãe. De seguida, um agente agarra no rapaz e deita-o no chão, gritando: "Vais para o chão! Do chão não passas!"



A PSP referiu que na escola "tem havido denúncias de alguma insegurança".

O vídeo foi visto mais de um milhão de vezes, já.