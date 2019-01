Ruído? Aves? Pista no rio? Não sabemos...

É uma inevitabilidade. Um facto consumado. A única hipótese. Assim anunciou o primeiro-ministro António Costa a decisão sobre a solução Portela+1, com a construção de um aeroporto complementar no Montijo e a expansão da capacidade no Humberto Delgado em Lisboa. Será?explica-lhe o que está em causa com esta decisão (desde a criação de emprego, a se o ruído será incómodo para as populações ou se as aves no Estuário do Tejo poderão pôr em causa a atividade aeroportuária e provocar acidentes) através dos testemunhos de autarcas, ambientalistas, engenheiros civis e do parecer da comissão de avaliação ao primeiro estudo de impacto ambiental entregue pela ANA e retirado em julho do ano passado.

Capa n.º 768