Governo e ANA - Aeroportos de Portugal vão assinar na próxima terça-feira, dia 8 de Janeiro, o memorando de entendimento que vai permitir aumentar a capacidade aeroportuária da região de Lisboa, com a concretização do projecto para o Montijo e a expansão do aeroporto Humberto Delgado, revela o Jornal de Negócios na edição desta quinta-feira.O acordo entre as partes permitirá rever o actual contrato de concessão da ANA, criando condições para que o projeto de construção do aeroporto complementar avance, com as questões financeiras consensualizadas.Leia a notícia na íntegra no Jornal de Negócios