O tempo médio de espera para a primeira consulta de especialidade de Cardiologia nos hospitais nacionais pode chegar aos três anos.

Os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) apresentam prazos máximos de resposta acima do previsto pela lei, podendo os utentes com critério de prioridade "normal" chegar a esperar mil dias para serem atendidos, como acontece no Hospital Padre Américo, em Penafiel.Em Vila Real chegam a esperar-se 1.793 dias por uma consulta de Urologia.