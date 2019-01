Montijo negociou 15 milhões de euros pelo aeroporto

Serão usados em estradas para tirarem o trânsito à cidade ou passadiços sobre as salinas. Ao lado, autarcas vizinhos criticam Governo por não terem sido ouvidos durante todo o processo

O presidente da Câmara do Montijo diz ser "evidente" que fez vender cara a implantação de um aeroporto civil a apenas seis quilómetros da cidade. Ao todo, conseguiu um investimento em beneficiação (de eixos viários a passadiços) de 15 milhões de euros no seu território.



Não é um valor menor, sublinha o socialista Nuno Canta numa entrevista telefónica com a SÁBADO, para uma Câmara que tem um orçamento anual de cerca de 30 milhões de euros.



"Fizemos com muita antecipação todo este processo e colocámos em cima da mesa o que é importante para o concelho". Para não saturar o trânsito na cidade, insistiu no caderno de encargos que entregou ainda ao anterior Governo e à ANA, em 2014, que é necessário um novo acesso à ponte; concluir a metade em falta da circular externa à cidade; melhorar três avenidas, como a que dá acesso ao Cais do Seixalinho, onde fica a estação fluvial; e terminar a variante da Atalaia, "obra que está prevista desde a Vasco da Gama", inaugurada há já duas décadas.



Por fim, exigiu a construção de passadiços em madeira para "fazer a ligação de modos suaves ao aeroporto" e para "valorizar as salinas da frente ribeirinha".



"Precisamos de infraestruturas que tenham conexões com os tecidos urbanos", continua Nuno Canta. Por fim, caso a construção do aeroporto se concretize, estão também garantidas duas fontes de receita permanentes para a autarquia: o tratamento do saneamento e o abastecimento de água do aeroporto. "É importante, porque têm que pagar fatura", explica.



Expropriações ainda sem valor

Haverá expropriações com a construção da nova ligação à Ponte Vasco da Gama. Esta está prevista no projeto de acessibilidades apresentado pela ANA/Vinci durante a assinatura do acordo financeiro com o Governo no dia 8 de Janeiro. Apesar de prever que "a zona que vai ser mais objeto de expropriação" é a que fica "junto à Estrada Real", Nuno Canta diz que seria "precipitado trabalhar" essa matéria sem ter o Estudo de Impacto Ambiental. Quando este chegar -- e se a declaração for favorável, avança-se com o estudo das áreas a expropriar.



Mais emprego na região

"Temos a consciência que são impactos fortes e temos que ter cuidado – e a Câmara do Montijo tem alertado que o aeroporto possa ser um elemento de qualificação do território e da cidade." Em conclusão, diz Canta: "Um aeroporto pode também pode ser usado para melhorar as questões do território".



O autarca apoia a estimativa anunciada pelo ministro do Planeamento, Pedro Marques, de que o aeroporto complementar criará 10 mil empregos na região (mil por casa milhão de passageiros). E prevê que muitos possam fixar ali a mão de obra qualificada que se vê obrigada a diariamente se deslocar para Lisboa para trabalhar. Para confirmar estes valores e outros expetáveis impactos no Montijo, aguarda ainda por um um estudo sócio-económico que solicitou à ANA-Aeroportos.



Mas há quem, como Carlos Matias Ramos, antigo bastonário dos engenheiros e ex-presidente do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, faça uma previsão muito abaixo desse número (cerca de 350 a 500 por cada milhão de passageiros). As diferenças nos números justificam-se pelo perfil de aeroporto, que não terá carga e será ponto a ponto.



As críticas dos vizinhos

No entanto, o que o Montijo conseguiu, desde as reuniões com o Governo e a ANA à possibilidade de negociar um caderno de encargos, não chegou a autarquias vizinhas como a Moita ou o Seixal. E tanto Rui Garcia, como Joaquim Santos confessaram à SÁBADO, também em entrevistas telefónicas, que gostariam de ter sido ouvidos antes de o Executivo ter avançado com a assinatura do acordo financeiro para a construção do Aeroporto Complementar no Montijo (em paralelo com a expansão do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa).



"O Governo decidiu sem ouvir as autarquias, as populações. Nunca fui chamado. Há desrespeito institucional às câmaras", diz Joaquim Santos.



"É uma teimosia do Governo e um favor que fazem à Vinci, que terá que construir este aeroporto", como estava previsto no contrato de concessão da ANA assinado em 2012, continua o autarca da Moita. Mas, entende o comunista, esta "solução que é limitada no tempo" e será necessário construir um aeroporto de raiz e, então, o custo irá para o Estado. A líder bloquista, Catarina Martins, argumentou no mesmo sentido no último debate quinzenal, no Parlamento, com o Primeiro-ministro António Costa.



Rui Garcia, que acumula a função de presidente da Câmara da Moita com a de presidente da Associação de Municípios de Setúbal, assina por baixo deste argumento. E acrescenta: "É uma opção que é má do ponto de vista ambiental (não só o ruído), é o centro do estuário do Tejo, com uma biodiversidade fantástica, não é de maneira nenhuma uma localização para um aeroporto".



Existe entre os três autarcas da Margem Sul ouvidos pela SÁBADO um desejo de captar investimentos para a região que permitam desenvolvê-la e reduzir o que Nuno Canta nomeia como uma "assimetria entre região norte e sul da Área Metropolitana de Lisboa". No entanto, Joaquim Santos (Seixal) e Rui Garcia (Moita) são contra a hipótese Montijo. Qualquer um deles continua a defender a solução de implantação do aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete.



"O que me parece o mais gritante nesta discussão é que o que pretende ser feito na Base Aérea do Montijo, construir uma pista e um terminal, custa exatamente o mesmo do ponto de vista financeiro do que fazê-lo no Campo de Tiro de Alcochete numa primeira fase. E é isso que é preciso numa resposta rápida de saturação ao aeroporto da Portela", diz Rui Garcia.



Também Nuno Canta e até o primeiro-ministro, António Costa, foram favoráveis a esta solução. Mas a "urgência" de construir um aeroporto complementar antes que o Aeroporto Humberto Delgado atinja o ponto de rutura (em 2018 passaram por ali 29 milhões de passageiros – já sete milhões acima do limite apontado pela ANA). Para o aeroporto avançar ou ser travado, falta a declaração de impacto ambiental (que a ANA prevê entregar "nos primeiros meses de 2019", segundo disse fonte oficial da empresa à SÁBADO).



