No dia em que o Governo e a ANA – Aeroportos Portugal assinaram o acordo sobre a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa, o primeiro-ministro português comentou em direto a decisão.

António Costa começou por agradecer aos parceiros da ANA e anunciou estar "satisfeito" com a decisão sobre o aeroporto do Montijo, embora tenha várias vezes lamentado o tempo que esta demorou a ser tomada pelos dirigentes políticos portugueses.

"Eu tinha 7 anos quando há 50 anos o gabinete de Marcelo Caetano constituiu o gabinete para discutir a construção de um aeroporto", começou Costa. "Em Portugal discute-se muito o custo da decisão. Não se fala do custo da não decisão", continuou, mencionando a asfixia do aeroporto, que está "sufocado com o desenvolvimento económico e do turismo em Portugal".

Para o primeiro-ministro, as discussões à volta do aeroporto do Montijo serão um "case study de como não deve ser o processo de decisão política em Portugal - não é possível estamos 50 anos a tomar uma decisão", acusou Costa, acrescentando que tem a certeza de que haverá mais debate depois de o acordo estar assinado. "Haverá mais debate sobre se foi a decisão correta. Eu não discuto mais. Uma vez acordado, há que por em prática", afirmou.



Costa relembrou que cada dia de atraso na decisão e execução da obra, " é mais um dia que soma aos 50 anos de espera pela construção do aeroporto" e frisou que os "concorrentes" não estiveram parados. "Decidiram e executaram antes de nós", o que os colocou em vantagem em relação ao nosso país, reforçando desta forma a importância política e económica do aeroporto.

Faltou, segundo o político, capacidade de decisão e planeamento, e agora é hora de se passar para a fase da execução.

O primeiro-ministro sublinhou ainda que este processo deixou três lições importantes: a decisão política "tem de assentar em informação segura, transparente", "deve ser tão consensual tanto quanto possível. Deve ter validação parlamentar"; e que deve haver "continuidade no Estado", avisando que uma vez que se chegou a uma resolução, há que respeitá-la e segui-la.

No final, António Costa aproveitou para lembrar as vantagens que o novo aeroporto do Montijo trará, tanto para o desenvolvimento do turismo como para as outras atividades económicas, e como ponte de "integridade nacional" entre Portugal continental, as ilhas e a diáspora portuguesa.

O discurso terminou com um elogio ao trabalho do ministro do Planeamento e das Infraestruturas Pedro Marques e que com aplausos em pé deste e do presidente da Vinci Airports, Nicolas Notebaert.

A cerimónia da assinatura do acordo decorreu esta terça-feira na base aérea do Montijo, onde marcaram presença o primeiro-ministro, António Costa, vários elementos do Governo, o responsável máximo da Vinci, Xavier Huillard, e Nicolas Notebaert.

Prevê-se que o novo aeroporto comece a operar em 2022 e que haja sete milhões de passageiros no primeiro ano de funcionamento.

A assinatura do acordo aconteceu apesar de ainda não ter sido entregue o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) pela ANA.