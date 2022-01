As nuvens negras que ameaçam os líderes

Novo ano, novas legislativas, novos candidatos a deputados. Mas o passado de algumas escolhas partidárias podem voltar para assombrar os líderes políticos portugueses. Há uma cabeça de lista do CDS-PP devedora às finanças e no PSD ainda não há "banho de ética" à vista, com Rui Rio a afastar opositores e a promover fiéis para lugares elegíveis a responder em julgamento por crimes ou envolvidos em polémicas com contratos públicos e offshores.



À esquerda, os problemas vêm das ilhas: regressaram às listas de bloquistas e socialistas envolvidos no caso das viagens às ilhas pagas em duplicado. Nem os novos partidos à direita, que vislumbram o seu primeiro grupo parlamentar, escapam.

Os julgados do PSD

A bancada do grupo parlamentar do PSD já não vai ser o que era. Após vencer Paulo Rangel, o líder retirou das listas para as legislativas os líderes das distritais que apoiaram o eurodeputado e outros deputados históricos, como Luís Marques Guedes, Emídio Guerreiro ou Duarte Marques, e até o líder da JSD, Alexandre Poço, está num dos últimos lugares elegíveis em Lisboa. "Uma vassourada", disseram os críticos. Na Madeira, o deputado Paulo Neves foi um dos críticos de Rio afastado das listas. Quem o substituiu no terceiro lugar para o círculo eleitoral da região autónoma foi Patrícia Dantas, ex-diretora regional adjunta dos Assuntos Parlamentares, Relações Externas e da Coordenação; no início do ano foi noticiado que vai a julgamento, para responder por fraude. Dantas foi acusada em 2018 pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) por obtenção fraudulenta de um subsídio no âmbito do megaprocesso da Associação Industrial do Minho (AIMINHO). Ao Sexta às 9, da RTP, afirmou que "não houve, jamais, nem neste nem em qualquer outro processo, qualquer fraude ou ilegalidades".