Lisete, a sogra de Inês Sousa Real, testa de ferro durante três segundos

A explicação passo a passo de como a líder do PAN "simulou" um negócio, segundo juristas. O motivo? Marido e mulher estão proibidos de fazer contratos de compra e venda.

Em apenas três segundos, a quota de Inês Sousa Real na empresa Berry Dream LDA passou para um intermediário - a sogra - e deste para o marido. A primeira transmissão de quotas foi registada às 20h29 minutos e 4 segundos de 10 de dezembro de 2019.



"O requerente e responsável pelo registo" foi Paula Inês Alves de Sousa Real, advogada com cédula profissional n.º 19540I, mas também o sujeito passivo nesta transação. A advogada e sócia da empresa produtora de frutos vermelhos transmitiu os 4.500 euros de quota para um terceiro.



À SÁBADO foi enviado um documento com a cópia online desta e de todas as transações da Berry Dream LDA, depois de insistência após uma primeira recusa. Mas apenas porque foi sugerido pela revista que o nome desse terceiro fosse rasurado.