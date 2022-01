Linhas gerais do programa do partido foram apresentadas esta segunda-feira em Lisboa. Eleições estão marcadas para 30 de janeiro.

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

PS promete subida do salário mínimo para €900 até 2026

O PS propôs chegar aos €900 de salário mínimo nacional até 2026 durante a apresentação das linhas gerais do programa eleitoral do partido. Mariana Vieira da Silva, ministra de Estado e da Presidência, adiantou que o PS quer continuar um reforço do salário mínimo de "forma faseada", chegando pelo menos aos 900 euros em 2026.







Tiago Petinga/Lusa

"Na nova trajetória do salário mínimo nacional, propomos que deve evoluir de forma faseada previsível e sustentada pelo menos para 900 euros em 2026", declarou Mariana Vieira da Silva.

O PS pretende "aumentar até 2026 o peso das remunerações no PIB em três pontos percentuais para atingir o valor médio da União Europeia", o que se traduz em "aumentar o rendimento médio por trabalhador em 20% entre 2022 e 2026", de acordo com as linhas gerais apresentadas pelo partido.

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

De 2021 a 2022, o salário mínimo nacional aumentou €40, para os atuais €705.Segundo Mariana Vieira da Silva, a subida aumentaria em 3% o peso das remunerações no PIB até ao final da legislatura.