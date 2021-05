"Foi para a CML para enriquecer? Então porque é que só ficou mais pobre? Por que é deixou de fazer férias de barco nas Caraíbas e no Mediterrâneo e passou a alugar casa no Alvor (bem bom, atenção!)? Porque é que tem menos agora do que tinha antes?", pergunta Sebastião Salgado numa carta que circula pelas redes sociais.

As explicações do filho de Manuel Salgado em defesa do pai

"The People versus Manuel Salgado" é a carta que o filho mais novo do ex-vereador da Câmara de Lisboa escreveu para expor o que considera serem as fragilidades de algumas das acusações que são imputadas ao pai nas investigações em que é suspeito. No documento que circula pelas redes sociais e a que SÁBADO teve acesso, Sebastião Salgado entra em pormenores sobre os processos de licenciamento da ampliação do Hospital da Luz e da Torre de Picoas e conclui com perguntas. "Se a teoria é de que o meu pai é corrupto, onde está o dinheiro?", questiona.

"O meu pai trabalhou como arquiteto durante quarenta anos. Fez vários projetos importantes em Portugal e no estrangeiro, até que em 2007 abdicou da carreira no privado para cumprir um sonho: deixar a sua marca na cidade de Lisboa. É legítimo questionar aquele sonho e os seus resultados práticos. Mas custa-me ver a indiferença com que se questiona a motivação do mesmo", escreve Sebastião Salgado, ao mesmo tempo que assegura que Manuel Salgado não saiu privilegiado dos 14 anos em que foi considerado o homem com mais poder na Câmara da capital.

"Foi para a Câmara Municipal de Lisboa (CML) para enriquecer? Então por que é que só ficou mais pobre? Por que é deixou de fazer férias de barco nas Caraíbas e no Mediterrâneo e passou a alugar casa no Alvor (bem bom, atenção!)? Por que é que tem menos agora do que tinha antes?", começa por atirar o filho do ex-vereador do Urbanismo e responsável pela SRU, que é também primo de Ricardo Salgado, o antigo homem forte do BES.