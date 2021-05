25% dos portugueses já receberam primeira dose da vacina contra a covid-19

O boletim de vacinação contra a covid-19 revela que já foram administradas quase 3,5 milhões de vacinas em Portugal. Na última semana foram administradas 428 mil vacinas, o que dá uma média de 61 mil vacinas administradas por dia. É a segunda semana em que foram administradas mais vacinas desde o início do processo de vacinação.







De acordo com o relatório semanal de vacinação, 25% da população (2,5 milhões de pessoas) já recebeu a primeira dose da vacinação, um aumento de 341 mil pessas nos últimos ste dias. Já foram vacinados com as duas doses 915 mil portugueses, um aumento de 87 mil, comparando ao último relatório.A semana em que foram vacinadas mais pessoas contra a covid-19 foi a semana entre 11 e 18 de abril, a semana em que foram vacinados os professores. No total, foram vacinados nesses sete dias mais de 470 mil pessoas.No grupo dos mais de 80 anos, 93% já receberam pelo menos uma dose e 82% já receberam as duas doses.Entre o grupo dos 65 aos 79 anos, mais de um milhão de pessoas recebeu a primeira dose, o que equivale a cerca de 71% do total desta população específica. No entanto, apenas 7% recebeu a segunda dose da vacina.No total, Portugal já recebeu 4.218.420 doses de vacinas e distribuiu 3.581.288 pelos vários centros de vacinação. Até agora foram administradas 3.501.590 vacinas contra a covid-19 no país, desde o início do plano de vacinação, em dezembro do ano passado.A região com mais percentagem de primeiras doses administradas é o Alentejo (32%), seguido da zona Centro (30%) e Madeira (27%). As regiões com menor pecentagens de primeira dose são os Açores (20%), seguido do Algarve (22%) e Lisboa e Vale do Tejo (23%). O Norte distribuiu primeiras doses a 24% da sua população.