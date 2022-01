Debate. Catarina Martins e o esforço para manter Inês Sousa Real à esquerda

As duas líderes partidárias debateram esta tarde, na RTP3. Não evitaram as divergências, mas a líder do Bloco de Esquerda esforçou-se para sublinhar os pontos de convergência e de que a solução está à esquerda e não à direita.

Catarina Martins (Bloco de Esquerda) e Inês Sousa Real (PAN) sentaram-se frente a frente para sublinhar as diferenças entre as duas forças políticas. Mas o tom geral do debate seria sempre o de Catarina Martins a tentar chamar o PAN para o campo da esquerda política. Numa resposta à afirmação de o PAN não se revê na dicotomia esquerda/direita e que por isso pode apoiar governos dos dois lados do espectro político.



Quem venceu o debate?

Um empate técnico. Catarina Martins foi mais eficaz a mostrar as fragilidades de algumas das propostas do PAN e ao mesmo tempo esforçou-se por fazer do PAN um aliado, tendo convencer a sua líder de que as questões do ambiente, do SNS e do salário mínimo só podem ser resolvidas à esquerda.Já Inês Sousa Real não deixou de apontar o dedo ao chumbo do Orçamento. "Não dar oportunidade que o Orçamento do Estado fosse um documento do Parlamento e não do Governo foi estender a passadeira vermelha à extrema direita." Ainda assim, encontrou pontos de convergência entre os dois partidos.