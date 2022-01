Jerónimo é forçado a parar, mas não desiste

Já não é a primeira vez que a saúde de Jerónimo de Sousa o trai. A primeira foi em 2005, quando uma mudança de temperatura o deixou sem voz e o obrigou a abandonar um debate na RTP com os líderes do PSD, PS, CDS e BE, ainda na primeira parte. Mais grave foi o coágulo que o forçou, em 2007, a falhar o 86.º aniversário do PCP. E, em 2015, fez campanha com uma forte gripe, mesmo antes de ajudar a construir a geringonça. Desta vez, será uma operação de urgência a uma estenose da carótida a deixá-lo fora da campanha das legislativas durante 10 dias. Mas o que está previsto é que retome a atividade normal no final da próxima semana.

O problema de saúde na artéria que irriga o cérebro, o pescoço e a face foi, segundo uma nota emitida pelo PCP, detetado "no seguimento de exames médicos e de uma avaliação clínica multidisciplinar". Os médicos entenderam que não era possível esperar pelo fim a campanha e a operação, que é considerada urgente, foi marcada para amanhã, quarta-feira.

Apesar disso, Jerónimo de Sousa não cancelou a agenda prevista. Esta terça-feira, poucas horas antes de ser internado para a cirurgia de urgência que pretende resolver o estreitamento da carótida, o secretário-geral do PCP estará em Matosinhos com a deputada Diana Ferreira.