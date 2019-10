António Costa reagiu aos resultados das eleições legislativas, elogiando a geringonça e frisando que os portugueses gostaram dessa solução política: "desejam a sua continuidade", afirmou.



O secretário-geral do PS considerou hoje o seu partido venceu e reforçou a sua posição política no parlamento, aumentando em número de mandatos e de votos, tendo triunfado em 15 dos círculos do território nacional.



António Costa falava perante centenas de apoiantes no Hotel Altis, em Lisboa, onde a direção do PS esteve a acompanhar a evolução dos resultados eleitorais.



"O PS não é só um grande partido popular, é também um grande partido nacional", declarou o líder socialista, numa declaração inicial em que referiu que o seu partido "reforçou a sua posição" no parlamento face às legislativas de 2015.