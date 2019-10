Até à chegada do primeiro-ministro, António Costa, pelas 19:00, o Altis Grand Hotel manteve-se sereno (sem contar com o aparato de câmeras espalhadas pela rua). As primeiras figuras chegaram pelas 18:11: primeiro Pedro Marques, que fez questão de dar um beijinho a todas as senhoras na bancadas de inscrição, e depois Fernando Medina, que veio a pé.Com a chegada de Ana Catarina Mendes e Carlos César, vieram também autocarro com chineses e novos clientes do hotel para fazer o check-in. "Isto é hilariante, o que é isto?!", desabafava uma norte-americana ao balcão.O caos culminou com a chegada de Costa às 19:00. A descer a Rua Castilho a caminho da entrada do Altis, os reporteres de imagem bloquearam a sua passagem. O primeiro-ministro parou para falar do que seria "um bom resultado eleitoral": "O melhor resultado é o único que assegura a estabilidade. Nunca estabelecemos essa meta, é sempre uma meta muito improvável."O aparato de câmeras despertou a atenção dos clientes asiáticos que iam chegando. Tiraram dos telemóveis para fotografar, mesmo sem saber o que estava a acontecer. Foi o caso de Tao e Lu, que chegaram esta tarde de Beijing. "O que é que está aqui a acontecer", perguntou o casal à SÁBADO, enquanto tirava fotos da confusão. Os chineses não falavam nem português, nem inglês, e usavam uma máquina de tradução para comunicar. Quando descobriram que era o primeiro-ministro e que hoje eram as eleições legislativas, abriram a boca em surpresa e berraram um enorme "Ohhhhhh!"Já a porta-voz do PAN, a candidata Inês Sousa Real, reagiu dizendo que o partido "de tudo fez para combater" a abstenção, e frisou que "é preciso perceber os números da abstenção e porque é que tantas pessoas continuam a não votar". Acompanhada por uma intérprete gestual, a nº 2 do PAN pelo círculo eleitoral lisboeta condenou impedimentos ao exercício do voto - a "duplicação de nomes nos cadernos eleitorais", "urnas abertas" e, no voto antecipado, "boletins que não foram suficientes" - e garantiu que, "na próxima legislatura, é também com este empenho que iremos continuar para percebermos de que forma é que podemos aproximar as pessoas do ato eleitoral".Na sede de campanha do PAN, cuja expectativa é ter motivos para celebrar esta noite, o fim de tarde ia ainda lento quando foram anunciados os valores da abstenção. Apesar de o partido contar com a adesão de cerca de cem filiados e apoiantes ao longo da noite, poucos se deslocaram ao Palácio Pimenta antes do fecho das urnas em Portugal continental. Espera-se que o seu líder, o deputado André Silva, só compareça por volta das 21h, devido a compromissos políticos.