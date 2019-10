O choque inicial foi grande: na sala de conferências "New York", no hotel Marriott em Lisboa, as projeções das televisões às 20h foram acolhidas pelos pouco presentes na sala com total silêncio. Foram dois minutos inteiros sem reação. O PSD podia ainda ter o pior resultado em mais de 30 anos. A direita parecia ter sido eviscerada. A seguir ao silêncio ouviram-se as primeiras vozes, mas ainda em surdina, como de alguém que fala pela primeira vez pouco depois de ter assistido a um desastre.Só que nem tudo estava perdido, pelo menos na perspetiva da sobrevivência da liderança de Rui Rio no PSD – as projeções davam entre 24% e 31% ao PSD e Rio, dando o tom aos presentes no Marriott, viu logo ali um caminho. Quando entrou na sala já perto da meia-noite Rio teve mais de um minuto de palmas e gritos "PSD! PSD!" – dir-se-ia que a noite era outra e que o PSD tinha ganho as eleições.Nas horas antes de Rio falar, as pessoas presentes no Marriott iam seguindo os resultados e urdindo uma tese quase comum, ouvida pela SÁBADO em várias conversas: se o PSD ficar perto do topo do intervalo das projeções o resultado não vai ser tão mau como diziam, vejam o que aconteceu ao pobre CDS, o PSD continua a ser a única alternativa e um dia vai ser Governo outra vez, o PSD conseguiu isto apesar de tudo e mais alguma coisa e agora tem é de fazer oposição. Mas não foi mau? Foi, mas podia ter sido muito pior.No bar houve quem bebesse gins tónicos e celebrasse modestamente a eleição para deputado, os notáveis foram aparecendo com sorrisos e, quando Rio chegou, ladeado pelo seu núcleo duro, a plateia de apoiantes estava já cheia e convencida da tese do alívio.No momento em que Rio falou, os números oficiais – com apenas 20 mandatos por atribuir – mostravam um resultado de 28,01%, o pior do partido desde o distante ano de 1983. Mas Rio não perdeu tempo: antes de falar em resultados elogiou as estruturas do partido e quando falou de resultados foi para denunciar as sondagens que, "há escassas três semanas", "atiravam o PSD para a zona dos 20%". A baixa expectativa criadas por essas sondagens acabam por ser, ironicamente, o que permite a Rio clamar uma pequena vitória moral e, ao mesmo tempo, um "culpado" para o resultado.O resto da intervenção do líder foi uma análise das razões a derrota: a conjuntura económica que ajudou o Governo, a comunicação social, os comentadores, os opositores internos. (Na rede social Twitter, António Nogueira Leite escrevia em tempo real "o discurso de Rio, todo o discurso, é de um nível de alucinação sem paralelo em Portugal desde 1975", oo que tendo em conta aquilo que já ouvimos é elevar – ou baixar – muito a fasquia).A plateia foi aplaudindo até Rio começar a dizer que ia esperar pelo PS para ver como o PSD vai reagir e juntar que não vai fazer nada de diferente – as palmas foram menos audíveis nessa parte. Mas a noite política estava feita. O PSD evitou numa escala maior o destino do CDS e Rio saiu sob palmas – provavelmente seguirá vivo por mais tempo no PSD.