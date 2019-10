todos os canais", escrevia no Twitter, a acompanhar uma fotomontagem dos candidatos. Ao longo da contagem de votos, o humorista sob anonimato – como tantos outros nas mesmas circunstâncias –, lançou memes, gifs e caricaturas, mais ou menos hilariantes (mas sempre com largas centenas de likes).

A derrota histórica do CDS com a subsequente despedida de Assunção Cristas fez subir o termómetro do humor. Falou-se do arroz de atum que a candidata preparou no Programa da Cristina; brincou-se com o retrato dela na sede do partido e com o "bom descanso" (expressão da própria para rematar o derradeiro discurso).Já a vitória do Bloco de Esquerda foi premiada com uma Catarina Martins versão legalize. "Só não vê quem não quer", acrescentou uma tal de L