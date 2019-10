Hélder Amaral diz adeus ao Parlamento

Há 17 anos consecutivos enquanto deputado, Hélder Amaral dirá adeus ao Parlamento. Eleito por Viseu desde 2002, o deputado do CDS não conseguiu assegurar a eleição nas legislativas de 2019.Foi na eleição que deu a vitória a Durão Barroso que Hélder Amaral entrou na Assembleia da República pela primeira vez. Desde então conseguiu ser eleito mais quatro vezes, sempre pelo círculo eleitoral de Viseu.No entanto, este domingo, 6 de outubro, o CDS ficou-se pelos 5,89% dos votos, tendo arrecadado mais de 10 mil. Os centristas ficaram atrás do Bloco de Esquerda que conseguiu 7,86% dos votos, mas os bloquistas também não conseguiram eleger deputados.Os oito deputados do círculo eleitoral de Viseu ficaram concentrados nos dois principais partidos. O PSD, com 36,24% dos votos, ficou com quatro deputados. O PS, com 35,37% dos votos, também ficou com quatro deputados.