Jorge Pires, da CDU , reagiu às primeiras projeções que dão 11 deputados à CDU, com 6,3%: "Para já ainda estamos perante previsões, com um intervalo, uma margem ainda muito significativa. O que nos parece e que para já se confirma é que não haverá maioria absoluta.""Esta força que os portugueses nos dão nas urnas não nos tira capacidade de intervir, de lutar em defesa do nosso povo, dos trabalhadores. A partir de amanhã, vamos lutar pela defesa do aumento dos salários, em especial do salário mínimo", afirmou Pires. "Vamos lutar pelo aumento das pensões, pela creche pública até aos três anos, pela melhoria dos serviços públicos, como temos vindo a fazer até aqui e pelas questões centrais postas pelo eleitorado."Sobre um possível acordo com o PS e um caderno de encargos para a legislatura, Pires afirmou que "o caderno de encargos é para o trabalho que temos que fazer, propusemos ao eleitorado que é a melhoria da vida das pessoas e o que vamos fazer". "O essencial são as questões que colocámos ao eleitorado, e como costumamos fazer, prometemos e cumprimos."