A um minuto das 20h, José Alberto Carvalho anuncia "uma noite de emoções". Mas logo depois, o tom é seco: "Não há maioria absoluta". O PS de Costa venceu, mas fica "a quatro, na melhor das hipóteses da maioria absoluta". Emoções? Ready. Vamos a elas.Ando para trás na box e regresso a três minutos antes das 20h na RTP. José Rodrigues dos Santos explica com tom sereno que "daqui a instantes vamos conhecer o rosto do vencedor". "O relógio já está em contagem decrescente" -- e lá está ele, num ecrã: 1 minuto e 36, 35, 34... Mais 20 segundos e o tom sobe, há emoção na voz do pivô da estação pública. Volta a baixá-lo para recordar que "nunca" a projeção da Universidade Católica falhou.O ecrã continua em contrarrelógio: dez, nove, oito (parece o fim do ano) e o tom de Rodrigues dos Santos sobe, sobe, sobe: "As legislativas de 2019 foram ganhas pelo partido socialista. António Costa 34 a 39% dos votos, entre 104 e 112 [deputados], significa que o PS não tem maioria absoluta."A SIC também tem um contador. Para o telespetador (agora escreve-se assim, não é?) uma contagem cria maior expetativa (ponto para a SIC e outro para a RTP -- e a TVI é que me prometeu emoções, não foi?). "O vencedor é o partido socialista com um resultado que lhe poderá dar a maioria absoluta no intervalo melhor", anuncia Rodrigo Guedes de Carvalho.Maioria na 3, sem maioria na 1 e na 4. Eu cá, se fosse um dos dirigentes do Altis, colocaria a televisão na SIC. Mas isso digo eu que estou aqui sentada no sofá."A noite vai ser emocionante -- e de que maneira!", diz Guedes de Carvalho (a frase indica emoção, lá está, mas o tom também é seco). Segue-se o guião do costume: lá vem o direto do hotel-sede onde os vencedores (os socialistas) estão reunidos. Emoção era mostrar os rostos dos vencedores e derrotados no exato momento em que as projeções são noticiadas. Mas, fechados com os seus conselheiros próximos, essa imagem não se vê.É pena. Venha de lá a festa no PS. O repórter fala de "explosão enorme", "um mar de festa socialista que culmina em abraços". Mas só se veem imagens de socialistas à conversa. A explosão já era, não chegou aqui a casa.O "temos festa no Partido Socialista" (Guedes de Carvalho dixit) contrasta com o "silêncio absoluto" (há gente de braços cruzados, de mãos nos bolsos) no quartel-general do PSD.Quem já esteve numa sede partidária numa noite eleitoral -- e não é da cúpula partidária -- sabe bem que na sala os militantes se organizam para as televisões. As luzes das câmaras acendem-se. É sinal de um direto, erguem-se as bandeirinhas, grita-se a frase passada de boca a boca ainda há minutos ou gritada na campanha (Vitória, vitória", no caso do PS; "é esquerda, é bloco, é bloco de esquerda"). Acaba o direto, esfria o entusiasmo público e voltam as conversas paralelas, as saídas para a rua para fumar -- e a sala volta a ficar vazia (ou quase). O leitor perdoar-me-á pelo cinismo: mas tenho a certeza que foi assim que voltou a acontecer esta noite.Um exemplo: José Alberto Carvalho aponta para o ecrã gigante, onde estão as imagens em direto das seis sedes dos partidos com assento parlamentar. Vem aí emoção? Slogans? Bandeiras? Não, apenas um balde de água fria. "Não vai acontecer nada de momento", diz, meio atrapalhado, o pivô da TVI, olhando para o relógio. "Assistimos a uma espécie de pausa nas movimentações dos partidos." A noite parou -- e ainda falta um minuto para as 21h30, mas Cristas já anunciou a saída da liderança do CDS (num discurso de 1'47 -- houve quem contasse, não eu -- sem emoção).Esperem, afinal pode haver emoção: Cristas deixa a sede do CDS acompanhada pelo marido e um magote de jornalistas a empurra-la contra as paredes exteriores do Caldas. Não para. "Vai manter-se como deputada?, perguntam os jornalistas. A ainda líder não responde. José Alberto Carvalho anuncia o "fim de noite" no Caldas. E sem lá estar, adivinha: "As luzes estão a ser apagadas, as bandeiras a ser enroladas". É poético, mas não é real. Perguntei a quem lá está: e nem uma bandeira se viu aberta.Novo recuo na box. Nuno Melo está na RTP. José Rodrigues dos Santos promete "uma pergunta marota". Como? Juro que andei para trás e voltei a ouvir. Escrevia eu, a "pergunta marota" para o dirigente centrista é, afinal, se ele estará disponível para substituir Cristas. Melo não responde, elogia Cristas. Mas também não diz que não. Registo isso.Um salto no tempo e Santana já assume o "resultado negativo" por não ter atingido os objetivos. Diz não pertencer "ao grupo daqueles que transformam uma derrota em vitória" (sabemos de quem ele está a falar). É aquilo que, há uns minutos, David Justino, um seu antigo companheiro de partido (quando era laranjinha) disse ser "a figura ridícula": "Se perdermos, perdemos", explicou Justino. Ainda assim, "o excesso de triunfalismo [socialista] poderá ser pouco avisado." A margem, diz, pode ser curta para o PS, e ficar-se ali pelos 30 e poucos por cento. A mim recorda-me o que dizia o outro, um tal de António Costa nos tempos de Seguro: "A vitória poucochinha".Prometeram-me uma noite de emoções pela têvê. Não aconteceu. Talvez devesse ter saído do sofá.