Antigo contabilista do GES está arrependido de ter colaborado com a justiça

Foi em vão que Francisco Machado da Cruz, antigo contabilista da Espírito Santo International (ESI), confessou os crimes na contabilidade do Grupo Espírito Santo e colaborou com a justiça. Acabou, juntamente com os restantes arguidos do processo-crime, acusado pelo Ministério Público, que até o incluiu numa associação criminosa liderada por Ricardo Salgado.



É com este lamento que a defesa do antigo contabilista abre o respetivo Requerimento de Abertura de Instrução no processo do Banco Espírito Santo, no qual foi acusado de 36 crimes.



"No final de contas, de nada serviu ter cooperado com a investigação", concluíram os advogados Miguel Cordovil de Matos e Gonçalo Roquete, que vão contestar agora, junto do juiz Ivo Rosa, a qualificação dos crimes imputados a Machado da Cruz.