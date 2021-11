Não há prateleiras para arrumar o processo do BES

No último ano, as consultas dos processos estiveram condicionadas pela Covid-19. No processo do Banco Espírito Santo (BES), o problema é outro: falta de prateleiras para arrumar os, até agora, 767 volumes e mais de 200 apensos e anexos.



Depois de ter pedido à administradora judicial de Lisboa as estantes para arrumar o processo no Tribunal Central de Instrução Criminal, o juiz Ivo Rosa foi informado não ser "possível disponibilizar as estantes metálicas solicitadas, em virtude das existentes na comarca terem sido recolhidas pela Direção Geral da Administração da Justiça, que irá proceder à montagem das mesmas (...) no edifício B do Campus da Justiça".



Isto porque, em janeiro, o tal edifício vai albergar o novo Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa após a extinção do Tribunal Central de Instrução Criminal. A administradora judicial sugeriu que o processo do BES poderá ser acondicionado nas salas onde estão depositados os processos arquivados dos tribunais. Porém, segundo fonte judicial, esta solução obrigará - já com a instrução a decorrer no Campus da Justiça - a "várias piscinas" por dia entre o edifício B e o arquivo de forma a recolher volumes, apensos, documentação etc.