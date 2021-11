Padeiro vítima da falência do BES avança com queixa no Tribunal Europeu

Em 2014, a falência do Banco Espírito Santo (BES) custou €100 mil ao padeiro Silvestre Lourenço. Desde então, nunca mais viu o valor investido em papel comercial do Grupo Espírito Santo (GES), subscrito aos balcões do BES. A perda levou-o a apresentar queixa junto do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) em 2021. "Face ao tempo de vida que resta ao assistente [que tem quase 62 anos] só lhe resta confiar em que os senhores juízes de Estrasburgo apreciem o caso em tempo útil pois em Portugal tudo se tornou inútil", lamenta o advogado Vítor Carreto no documento enviado esta segunda-feira, 29, ao Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), para ser acrescentado aos autos do caso BES.



"O caso BES tornou-se um ‘monstro’ de papel que não serve os fins da Justiça; o assistente foi expropriado das economias de uma vida a amassar o pão servido de bandeja aos ‘senhores’ do capital que frequentam a Sardenha [alusão a uma viagem feita por Salgado em julho de 2021, depois de ser dispensado de ir a tribunal] e viajam de helicóptero até à Comporta para almoçarem na paz do dinheiro escondido nas offshores", descreve o advogado. Silvestre Lourenço é padeiro no Sobral de Monte Agraço.



"Resta ao assistente, sem dinheiro, deprimido, muitas vezes sem dinheiro para abastecer de combustível os veículos que demandam a zona Oeste a fornecer o pão, recordar diariamente a lição de Fernando Pessoa, comum a todos os seres, racionais e irracionais": "A Vida é como um Hospital/ Onde quase tudo faz falta / A Cura é difícil/ Morrer é ter Alta…", lamenta.