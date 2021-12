Juiz Ivo Rosa cancela início da instrução do caso BES

O juiz Ivo Rosa cancelou o arranque da fase de instrução do processo do Banco Espírito Santo (BES), previsto para a última semana de janeiro de 2022. Num despacho enviado esta semana às partes, a que a SÁBADO teve acesso, o magistrado judicial lamenta que não lhe tenha sido dado exclusividade para este caso, considerando estar numa situação de "exclusividade parcial" entre três processos: O BES, o caso Octapharma e a Operação Marquês.



No documento em causa, o magistrado judicial recordou que, em novembro, fez questão de dizer que "seria impossível" cumprir o prazo legal para instrução e que a realização desta fase processual "só seria possível em regime de dedicação exclusiva" da sua parte.



"Por decisão do Conselho Superior da Magistratura, foi decido", continua Ivo Rosa, "apesar da dimensão e complexidade deste processo ser superior" à Operação Marquês, conceder-lhe um "regime de exclusividade parcial".