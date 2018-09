A irmã do jogador de futebol Yannick Djaló, Açucena, é a vítima mortal do atropelamento desta madrugada de sábado durante as festas da Moita, em Setúbal. A jovem, com 17 anos, estava a regressar a casa com um grupo de amigos quando foram surpreendidos pelo carro, que provocou ferimentos ligeiros a outras cinco pessoas.

A jovem ainda foi transportada com vida para o Hospital de Almada, mas não resistiu aos ferimentos. O óbito foi declarado no local.O condutor terá cerca de 20 anos e será ouvido este sábado à tarde no Tribunal do Barreiro.